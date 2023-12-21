Bluttat in Albstadt jährt sich: Drei Jahre nach dem Doppelmord in Ebingen - ein Rückblick

Am 21. Dezember 2022 wurde in Albstadt ein 23-jähriger Mann erschossen. Wenig später fand man die Leiche einer vermissten 20-Jährigen - einer Freundin des jungen Mannes. Wir blicken zurück.

Der Doppelmord von Albstadt sorgte vor drei Jahren bundesweit für Schlagzeilen: Ein Mann wird am 21. Dezember 2022 im Zentrum von Albstadt auf offener Straße erschossen. Der damals Tatverdächtige führt die Ermittler der Polizei später zu einer weiteren Leiche, kurz zuvor war eine junge Frau vermisst gemeldet worden.

In einem Prozess vor dem Landgericht Hechingen wird der Mann im Oktober 2023 zu lebenslanger Haft verurteilt.

