5 Auf dem Ziegelplatz wurde der 23-jährige Christian Z. erschossen. Foto: Nölke

Am Anfang stand die Suche nach einer in Albstadt vermissten jungen Frau. Am - vorläufigen - Ende stehen zwei Verbrechen, die fassungslos machen. Was war passiert? Ein Überblick.















Link kopiert

Sonntag, 8 Uhr: Am frühen Sonntagmorgen wird die 20 Jahre alte Sandra Q. zuletzt gesehen, dann verlieren sich ihre Spuren.

Dienstag, 12 Uhr: Umfangreiche Suchmaßnahmen – unter anderem fliegt am Dienstag ein Polizeihubschrauber über den Albstädter Teilort Ebingen und den südlichen Talgang – laufen ins Leere. Am Nachmittag startet die Polizei mit der Öffentlichkeitsfahndung.

Mittwoch, 12 Uhr: Die Ereignisse überschlagen sich. Auf dem Ziegelplatz fallen Schüsse. Nicht wahllos, soviel ist rasch klar. Sie gelten einem 23-Jährigen. Der Täter hatte Christian Z. offenbar vor der Pizzeria seines Vaters aufgelauert. Das Opfer wird schwerst verletzt, die Ärzte im Zollernalb-Klinikum können sein Leben nicht retten. Wenig später wird ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 52-Jährige trägt die Waffe noch bei sich.

Mittwoch, 16 Uhr: Erste Informationen der Polizei deuten darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen den Schüssen auf den 23-Jährigen und der vermissten 20-Jährigen geben könnte. Der mutmaßliche Schütze ist mit Sandra Q. verwandt. Auch zwischen der 20-Jährigen und dem Todesopfer soll es eine Verbindung geben.

Mittwoch, 19 Uhr: Bei der Vernehmung des Tatverdächtigen gibt dieser den Beamten einen Hinweis auf den Verbleib der Vermissten. Sie hatte in einer eigenen Wohnung im selben Haus gelebt wie der Verdächtige. Die Ermittler beginnen daraufhin im Garten des Tatverdächtigen zu graben, finden dort die Leiche einer Frau. Es ist wohl - die Polizei spricht noch am Abend von einer "hohen Wahrscheinlichkeit" - die Vermisste. Auch sie wurde getötet. Und wieder fällt der Verdacht auf den 52-jährigen Verwandten. Hat er sie ebenfalls getötet?

Donnerstag, 10 Uhr: Am Ziegelplatz, dem Ort der tödlichen Schüsse auf Christian Z., haben Freunde und Familienangehörige Kerzen und Blumen niedergelegt. An der Laterne, an der der junge Mann zusammengebrochen war. Sechs Schüsse hatten ihn laut Mitteilung der Polizei getroffen. Bilder der beiden Opfer kleben am Laternenmast. Immer wieder kommen Freunde und Verwandte an den Ort des Geschehens, brechen in Tränen aus und beten. Im Lauf des Tages sollen beide Leichen obduziert werden.

Donnerstag, 11 Uhr: In der Ebinger Innenstadt tut sich etwas. Dutzende Polizisten sind im Einsatz, sperren Straßen rund um den Ort, an dem die Leiche von Sandra Q. gefunden wurde. Polizisten der Bereitschaftspolizei - ausgerüstet mit Schaufeln, Besen und Stöcken - durchforsten die Umgebung. Sie leeren Mülltonnen aus, graben Schneehaufen um. Wie die Polizei mitteilte, werde etwas gesucht. Was genau? Das wissen selbst die Einsatzkräfte nicht. Ziel ist es, alles zu finden, was irgendwie mit der Tat zusammenhängen könnte - oder Rückschlüsse auf ihren Hergang zulässt.

Donnerstag, 17 Uhr: Trotz Nachfrage unserer Redaktion, gibt die Polizei keine weiteren Informationen zur Auffindesituation der Leiche bekannt. In der Stadt kursiert das Gerücht, dass auch die junge Frau erschossen worden sein soll. Die Polizei kommentiert dies nicht, verweist auf das noch ausstehende Obduktionsergebnis. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Polizei wird mit einer Ermittlungsgruppe aus rund 30 Beamten die Ermittlungen fortführen, um die Hintergründe der Bluttat aufzudecken. Alle Berichte zur Bluttat in Albstadt finden Sie auf unserer Themenseite.