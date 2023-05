Knapp fünf Monate nach den Bluttaten in Albstadt steht fest: Die Staatsanwaltschaft klagt einen 52-Jährigen an. Auch bei der Frage nach dem Motiv sind die Ermittler einen Schritt weiter.

Wegen des Verdachts des zweifachen Mordes hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 52-jährigen Mann aus Albstadt zum Schwurgericht des Landgerichts Hechingen erhoben.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 18. Dezember 2022 seine Nichte in deren Wohnung in Albstadt erdrosselt zu haben sowie drei Tage später einen Freund der jungen Frau mit einer Pistole in Albstadt erschossen haben.

Doppelmord: Rache als mögliches Motiv

Die Staatsanwaltschaft geht nach Abschluss der Ermittlungen davon aus, dass der Angeschuldigte aus dem Motiv der Rache heraus gehandelt haben könnte. Offenbar ging der Mann davon aus, durch seine Nichte und deren Freunde in den Wochen vor der Tat bestohlen worden zu sein.

Die Staatsanwaltschaft geht in beiden Fällen vom Tatbestand des Mordes aus und sieht in beiden Fällen die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe als erfüllt an. Der Angeschuldigte, der sich seit dem 22. Dezember in Untersuchungshaft befindet, hat die beiden Taten eingeräumt.