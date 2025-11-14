Bluttat im Hotzenwald: Zerstückelte Leiche - war es doch Mord?

Der gewaltsame Tod eines Mannes aus Rickenbach hat ein juristisches Nachspiel.
War es doch Mord? Im Fall der zerstückelten Leiche eines Mannes aus Rickenbach steht genau diese Frage wieder im Raum. Denn ziemlich genau ein Jahr nachdem das Landgericht Waldshut-Tiengen einen damals 58-Jährigen Mann aus dem mittleren Wiesental wegen Totschlags zu einer Haftstraße von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt hat, nimmt der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe das erstinstanzliche Urteil noch einmal unter die Lupe.