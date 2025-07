Blutspenderehrung in Rümmingen: Hoffnung und Leben schenken

Blutspenderehrung in Rümmingen

1 Bürgermeisterin Joana Carreira (l.) und Knut Nabbefeld vom DRK dankten Dagmar Hagin für 50 Blutspenden. Foto: Thomas Loisl Mink Im Rümminger Gemeinderat wurden Blutspender geehrt.







Darunter war Dagmar Hagin für 50-faches Blutspenden. Bürgermeisterin Joana Carreira dankte auch im Namen des Gemeinderats für diese hohe Zahl an Blutspenden und für diese „stille Art der Selbstlosigkeit“, wie sie sagte. Damit schenke man anderen Menschen Hoffnung und Leben. Knut Nabbefeld vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) schloss sich dem Dank an und berichtete, die Zahl an Blutspendern sei rückläufig. Dabei sind Blutkonserven bei Unfällen oder Operationen dringend notwendig. Er berichtete auch, die Altersgrenze für Blutspenden sei aufgehoben worden, auch ältere Menschen könnten daher noch Blut spenden. Das Blut werde untersucht.