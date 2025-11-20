Blutspenderehrung in Göllsdorf: 295 Liter Blut kamen in Rottweil zusammen

Bei der jüngsten Sitzung in Göllsdorf sind zehn Bürger für ihr außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet worden. Insgesamt haben sie 295 Liter Blut gespendet.

In jüngster Ortschaftsratssitzung in Göllsdorf wurden zehn Blutspender für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt. Ortsvorsteher Reiner Hils bezeichnete die Liste der Geehrten als „imposant“ und betonte seinen „tiefsten Respekt“ für alle, die mit ihrer Spende einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung leisten. Insgesamt kamen durch ihre Spenden „bemerkenswerte“ 295 Liter Blut zusammen. Besonders freue ihn, so Hils, dass neben langjährigen Blutspendern auch viele junge Menschen unter den Geehrten waren.

Das zeige, dass das Bewusstsein für die Bedeutung der Blutspende generationsübergreifend vorhanden sei. Blut werde nicht nur bei großen Operationen und schweren Unfällen benötigt, sondern sei in vielen verschiedenen medizinischen Bereichen unverzichtbar. „Ohne Euch wäre das alles nicht möglich, denn Blut kann nicht künstlich hergestellt werden“, dankte Hils. Es sei daher mehr als angemessen, die Spender im Rahmen der Ortschaftsratssitzung zu würdigen.

Freiwillige Blutspende hat Bedeutung

Mehrere Geehrte sorgten dabei für besondere Anerkennung. Manfred Schmutz und Martin Zimmermann wurden für je 100 Blutspenden ausgezeichnet. Die Spendenbereitschaft von Gerhard Maier mit 150 Spenden stellte sogar „die Stadt Rottweil in den Schatten“, lobte Manfred Lenz, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Rottweil. „Das ist eine Rekordzahl“. Lenz unterstrich die enorme Bedeutung des freiwilligen Blutspende-Engagements. Das Deutsche Rote Kreuz sei nicht nur auf Fördermitglieder, sondern vor allem auf aktive Blutspender angewiesen. Eine einzige Konserve könne bis zu drei Patienten zugutekommen, da die Bestandteile des Blutes gezielt rausgefiltert für unterschiedliche Zwecke, etwa Herzoperationen, eingesetzt werden könnten.

Nicht alle können Spenden

Lenz betonte außerdem, dass auch die Spender profitieren: Ihre Blutspende werde intensiv nach Krankheiten untersucht und die Spender gegebenenfalls frühzeitig informiert. Ein wiederkehrendes Problem wären indes die Sommermonate, in denen die Spendenbereitschaft nachlasse. Umso erfreulicher sei es, wenn Erstspender gewonnen würden. Nicht alle Interessierten könnten jedoch zugelassen werden.

Unsere Empfehlung für Sie Blutspender aus Kreis Rottweil geehrt Gemeinsam 54 000 Menschen geholfen Bei einer feierlicher Blutspenderehrung in Stuttgart wurden auch überaus fleißige Spender aus dem Kreis Rottweil ausgezeichnet. Einer spendete sogar schon 200 Mal Blut.

Etwa wenn die Eisenwerte zu niedrig oder wenn am Tag zu wenig gegessen oder getrunken wurde. Das sei bedauerlich, aber notwendig, um die Sicherheit der Spender zu gewährleisten, so Lenz. Geehrt für zehnmaliges Spenden wurden Jeanette Berger, Tobias Kopf, Sandra Rinaldi und Florian Stammler. Für 25-maliges Spenden Julian Werni und Andrea Müller und für 75-maliges Spenden Ute Lenz und Marc Schinzel.