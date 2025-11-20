Blutspenderehrung in Göllsdorf: 295 Liter Blut kamen in Rottweil zusammen

Bei der jüngsten Sitzung in Göllsdorf sind zehn Bürger für ihr außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet worden. Insgesamt haben sie 295 Liter Blut gespendet.
In jüngster Ortschaftsratssitzung in Göllsdorf wurden zehn Blutspender für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt. Ortsvorsteher Reiner Hils bezeichnete die Liste der Geehrten als „imposant“ und betonte seinen „tiefsten Respekt“ für alle, die mit ihrer Spende einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung leisten. Insgesamt kamen durch ihre Spenden „bemerkenswerte“ 295 Liter Blut zusammen. Besonders freue ihn, so Hils, dass neben langjährigen Blutspendern auch viele junge Menschen unter den Geehrten waren.