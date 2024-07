Blutspenderehrung in Dotternhausen: Markus Stauß kommt auf 100 Blutspenden

Blutspenderehrung in Dotternhausen

1 Bürgermeisterin Marion Maier und Simon Schneider vom DRK-Ortsverein Schömberg (Zweiter von rechts) zusammen mit den fleißige Blutspendern Markus Stauß (Mitte), Johann Hoffmann (links) und Markus Ritter. Foto: Schweizer

Premiere in Dotternhausen: Die Ehrung findet auf dem Dorfplatz statt.









Normalerweise werden auch in Dotternhausen fleißige Blutspender während einer Gemeinderatssitzung geehrt. Dieses Jahr ging Bürgermeisterin Marion Maier aber einen anderen Weg. Sie nutzte die Hockete am Dienstagabend (wir berichteten), um zusammen mit Simon Schneider, dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Schömberg, funkelnde Nadeln und Urkunden zu überreichen. Mit der öffentlichen Auszeichnung wolle die Gemeinde das Thema wieder verstärkt in den Blickpunkt rücken. Wer Blut spende, schenke anderen Menschen Genesung und neuen Lebensmut, ja oft ein zweites Leben.