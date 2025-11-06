Blutspenderehrung in Bittelbronn: Ein Zeichen für Gemeinschaft und Verantwortung
Von links: Wolfgang Franz wurde im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Bittelbronn von Ortsvorsteher Hans Schmid für 25 Blutspenden mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Foto: WAGNER Foto-Media

Wolfgang Franz wurde im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Bittelbronn für sein besonderes Engagement gewürdigt.

Er erhielt die Blutspenderehrennadel in Gold für 25 geleistete Blutspenden. „Es ist mir immer eine große Ehre, Menschen zu würdigen, die durch ihre freiwillige und regelmäßige Blutspende einen unschätzbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten“, betonte Bittelbronns Ortsvorsteher Hans Schmid in seiner Ansprache. „Blutspenden rettet Leben. Das ist keine Floskel, sondern eine tägliche Realität“, stellte Schmid ferner fest. Ohne die Hilfe der Blutspender seien viele medizinische Eingriffe bei schweren Unfällen, Operationen oder chronischen Erkrankungen nicht möglich. Blutspenden seien außerdem ein Zeichen gelebter Solidarität und Mitmenschlichkeit.

 

In einer Zeit, in der Individualismus oft im Vordergrund stehe, setze Franz ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Verantwortung. Die Würdigung gelte nicht nur seinen Spenden, sondern auch seiner Haltung. Franz sei ein Vorbild für seine Familie, Freunde und die gesamte Gesellschaft. Seine Bereitschaft, regelmäßig zu spenden, verdiene höchsten Respekt.

Dank an die Blutspender

Im Rahmen der Blutspenderehrung bedankte sich Schmid für das Pflichtgefühl und das Verantwortungsbewusstsein der Blutspender, die sich selbstlos für die Gesundheit und das Leben anderer einsetzen. Besonderer Dank galt ebenso der Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Rexingen/Bittelbronn – Julia Avenarius – sowie allen freiwilligen Helferinnen und Helfern für die Organisation der Blutspendetermine und das Engagement im Blutspendedienst.

 