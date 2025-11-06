Blutspenderehrung in Bittelbronn: Ein Zeichen für Gemeinschaft und Verantwortung

1 Von links: Wolfgang Franz wurde im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Bittelbronn von Ortsvorsteher Hans Schmid für 25 Blutspenden mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Foto: WAGNER Foto-Media Wolfgang Franz wurde im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Bittelbronn für sein besonderes Engagement gewürdigt.







Er erhielt die Blutspenderehrennadel in Gold für 25 geleistete Blutspenden. „Es ist mir immer eine große Ehre, Menschen zu würdigen, die durch ihre freiwillige und regelmäßige Blutspende einen unschätzbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten“, betonte Bittelbronns Ortsvorsteher Hans Schmid in seiner Ansprache. „Blutspenden rettet Leben. Das ist keine Floskel, sondern eine tägliche Realität“, stellte Schmid ferner fest. Ohne die Hilfe der Blutspender seien viele medizinische Eingriffe bei schweren Unfällen, Operationen oder chronischen Erkrankungen nicht möglich. Blutspenden seien außerdem ein Zeichen gelebter Solidarität und Mitmenschlichkeit.