In Villingendorf wurden fleißige Blutspender geehrt. Einer spendete unglaubliche 200 Mal.

Der Bedarf an Blutspenden ist enorm. Um den Bedarf zu decken, würden täglich 15 000 Blutspenden benötigt, sagte Bürgermeister Marcus Türk bei der Blutspenderehrung im Rathaus. Sein Dank galt den Mehrfach-Spendern, denen Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft eine Selbstverständlichkeit sei.

Ehrennadel in Gold

„Es ist gut, dass es in unserer Gemeinde Menschen gibt wie Sie“. Die Spenden-Bereitschaft in Villingendorf ist bemerkenswert. Unglaubliche 200 Mal spendete Lothar Müller das wertvolle Lebenselixier und erhielt dafür die Ehrennadel in Gold mit dem goldenen Eichenkranz. Martin Sekinger spendete bereits 75 Mal und Bernhard Haag und Pia Stolch jeweils 50 Mal.

Marius Flaig, Sabine Graszat, Lucia Kimmig, Marco Mutschler und Ariana Nester wurden von 25-maliges Spenden geehrt, Lukas Banholzer, Petra Berger, Patrick Fischinger, Kathrin Sauerland, Corinna Schlosser und Larissa Zimmermann für zehnmaliges Spenden.