Blutspender in Eschbronn: Lebensretter erhalten verdiente Auszeichnung

1 Sabrina Kösling (links) und Franz Moser (rechts) zeichneten die Blutspender aus. Foto: Gemeinde

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung konnten Bürgermeister Franz Moser und die Leiterin der DRK-Ortsgruppe Hardt/Eschbronn, Sabrina Kösling, für zehnmaliges Blutspenden Jost Glase und Konrad Koch sowie für 25-maliges Blutspenden Jacqueline Broghammer und Anja Haberstroh auszeichnen.









„Blutspender sind unverzichtbare Lebensretter“, so Moser. Auch wenn in diesem Jahr lediglich vier Mitbürgerinnen und Mitbürger ausgezeichnet werden konnten und damit deutlich weniger als in den Vorjahren, hat sich das Blutspenden in Eschbronn gut etabliert.