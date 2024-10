1 Die geehrten Blutspender (von links): Peter Löchle, Horst Leinich aus Villingen-Schwenningen (150 Spenden), Ingeborg Schöntges aus Triberg (125), Sven Feldner aus VS (150), Wolfgang Schätzle aus Schönwald (175) mit Wolfgang Rüstig Foto: Josh_Schlasius

Das Engagement von Ingeborg Schöntges und Wolfgang Schätzle wurden von Sozialminister Lucha gewürdigt.









Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen und die DRK-Landesverbände in Baden-Württemberg ehrten mit Unterstützung von Sozialminister Manfred Lucha Blutspender im Rahmen einer festlichen Zeremonie in der Phoenixhalle in Stuttgart aus.