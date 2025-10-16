Blutspenden in Geislingen: Zusammen bis zu 1200 Leben gerettet
In Geislingen wurden wiederholte Blutspender geehrt. Foto: Marschal

In Geislingen wurden 15 engagierte Blutspender für ihren wiederholten Einsatz geehrt.

Die Blutspendetermine in der Geislinger „Harmonie“ sind meist sehr gut besucht. Viele der Geislinger Spender kommen regelmäßig und wurden nun im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung für ihr Engagement geehrt. Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid fand nur lobende Worte für die 15 Geehrten. Zusammengerechnet haben sie 625 Blutkonserven abgegeben, was 312 Liter Blut entspricht. Damit konnten – je nach Art der Notlage – bis zu 1200 Menschen gerettet werden.

 

70, 50, 25 und zehn

75 Mal gingen Gemeinderat Torsten Acker und Philipp Bosch zur Blutspende. Für 50 Mal wurden Daniel De Rossi, Reinhard Fuchs, Michaela Hauff, Petra Knaisch, Maria-Monika Renner und Josef Stocker geehrt. 25 Mal waren Stefan Bitzer, Martin Heilig, Gerhard Schlaich und Patrick Schuler Blutspenden. Für zehnmaliges Blutspenden wurden Tobias Amann, Michael Kambeitz und Matthias Zirkel ausgezeichnet.

 