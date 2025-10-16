Blutspenden in Geislingen: Zusammen bis zu 1200 Leben gerettet

1 In Geislingen wurden wiederholte Blutspender geehrt. Foto: Marschal In Geislingen wurden 15 engagierte Blutspender für ihren wiederholten Einsatz geehrt.







Link kopiert



Die Blutspendetermine in der Geislinger „Harmonie“ sind meist sehr gut besucht. Viele der Geislinger Spender kommen regelmäßig und wurden nun im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung für ihr Engagement geehrt. Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid fand nur lobende Worte für die 15 Geehrten. Zusammengerechnet haben sie 625 Blutkonserven abgegeben, was 312 Liter Blut entspricht. Damit konnten – je nach Art der Notlage – bis zu 1200 Menschen gerettet werden.