Blutspende in VS

1 Gemeinsam laden sie ein (von links): Stephan Niggemeier (Geschäftsführer DRK Kreisverband VS), Robert Roesch (Kaufmännischer Direktor Klinikum) und Norbert Butzke (DRK Villingen). Foto: Schwarzwald-Baar-Klinikum

DRK und Schwarzwald-Baar-Klinikum setzen sich gemeinsam für die Blutspende ein.









Link kopiert



Die beiden Einrichtungen laden die Bevölkerung der Region am Freitag, 24. Januar, von 12 bis 18 Uhr zu einem Blutspende-Termin in die Baden-Württemberg-Säle des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Villingen-Schwenningen ein.