Blutspende in Trossingen: Nach dem Pieks gibt es leckeres Essen

Ohne ein gut eingespieltes DRK-Helferteam sowohl bei der Spende wie auch im Hintergrund in der Küche geht es bei den Blutspendeterminen nicht. Jonathan Schmidt ist gelernter Koch und für Planung und Zubereitung des Essens zuständig.

Jeder dritte Mensch hierzulande braucht einmal in seinem Leben eine Blutspende. Doch allgemein sinkt die Zahl der Leute, die bereit sind, ihr Blut zu geben. In Trossingen schaut es noch etwas anders aus, denn die pro Spendentermin online angebotenen rund 220 Plätze sind fast immer gut gebucht.

Dass dies so ist, dafür sorgt ein gut organisiertes Team um Bereitschaftsleiterin Claudia Weiss und ihrem Stellvertreter Christian Odenwälder. Eine sehr wichtige Rolle im Team spielt seit dem Jahr 2022 Jonathan Schmidt. Denn er sorgt federführend bei den jährlich vier Blutspendeterminen dafür, dass die freiwilligen Spender, nachdem ihnen das kostbare Blut abgezapft wurde, mit einem leckeren Essen versorgt werden.

Nach der Spende das Essen

Jonathan Schmidt ist seit fünf Jahren Mitglied beim DRK, in Trossingen seit drei Jahren als Rettungssanitäter im Einsatz und absolviert aktuell eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Aber ganz wichtig: Der 22-Jährige ist gelernter Koch. „Pro Termin sind rund 240 Portionen für Spender und Helfer fällig, davon etwa ein Viertel vegetarisch“, erklärt der Koch mit Blick auf inzwischen etwa acht Gerichte, die er im Wechsel wiederholen kann. „Ich teste aus, was gut ankommt“ so Schmidt. Beispielsweise Schnitzel mit Kartoffelsalat. Und er bemerkt scherzend: „Da hatte ich nach dem Klopfen aller Schnitzel beinahe einen lahmen Arm“.

Frisch gekochte Mahlzeiten

Doch er macht dies gerne, denn ihm ist es wichtig, dass frisch gekocht wird. So macht es ihm nichts aus, dafür fünf Stunden lang in der Küche zu stehen, um beispielsweise 14 große Bleche mit Lasagne zu schichten oder wie bei der jüngsten Blutspende bereits einen Tag zuvor einen Zehn-Kilo-Sack Zwiebeln zu schneiden für die Maultaschen.

Für die nächste Blutspende am 16. Mai hat er sich bereits etwas Neues ausgedacht „Putensteaks mit Parmesansoße, Grillgemüse und Nudeln“, wobei die vegetarische Variante dann eben ohne Fleisch ist. „Wir steigern uns langsam.“ In der Küche wird er unterstützt von weiteren freiwilligen Helfern. „Man braucht die entsprechenden Leute im Team.“

Unterstützung wichtig

Bereits eine Woche vor dem jeweiligen Termin beginne er mit der Planung. Die Ware müsse bestellt und rechtzeitig geholt werden. Mit den Vorbereitungen werde schon am Vortag begonnen. Wichtig ist Jonathan Schmidt auch, dass eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken von Mineralwasser bis zu diversen Säften und Schorlen zur Verfügung steht, nicht zu vergessen Kaffee und Hefe- und Nusszopf. Aktuell in der Fasnetzeit gab es auch Fasnetküchle. Auch frisches Obst darf nie fehlen. Pro Blutspendetermin kommen für Jonathan Schmidt so gut zehn Stunden rein ehrenamtliche Arbeit zusammen, die er aber genauso gerne leistet wie die hauptamtlichen Stunden im Rettungsbereich. Und kommt es während der Essensausgabe wenige Meter weiter zu einem kleinen Notfall – ein Spender ist umgekippt – ist Jonathan Schmidt sofort zur Stelle und leistet erste Hilfe, bis eine Ärztin kommt.

Manchmal bekommen die Spender ein Geschenk, besonders dann, wenn die Blutspenden knapp werden. Immerhin: 3000 Portionen Blut braucht es in Baden-Württemberg und Hessen – für beide Bundesländer ist der Blutspendedienst zuständig – täglich. Und das nicht nur für Unfallopfer. Auch Krebspatienten, Herzkranke, Frauen, die bei der Geburt ihres Kindes viel Blut verloren haben oder Patienten nach einer schweren Operation – sie alle brauchen Bluttransfusionen. Da die roten Blutkörperchen nur vier Tage halten, ist der Bedarf nach frischem Blut hoch. Schwierig wird es daher an langen Feiertags-Wochenenden. Dabei ist das Spenden eigentlich eine tolle Sache, bis auf den manchmal etwas schmerzhaften Pieks in der Armbeuge.

Blutdruck sinkt

Nicht nur beim gemeinsamen Essen gibt es jede Menge Geselligkeit. Jeder Spender wird, nachdem die Blutwerte gemessen sind, noch von einem Arzt untersucht, bevor ein halber Liter Blut abgezapft wird. Gerne begleiten die DRK-Helfer danach die Spender zu einer Liege, um noch einige Minuten auszuruhen.

Blutspenden ist gesund, denn es kann den Blutdruck senken und so das Risiko beispielsweise von Schlaganfällen verringern. Doch wie bekommt man nun vor allem die Jüngeren dazu, dass sie auch zum Blutspenden gehen? Werbung auf Social Media gibt es seit längerem, doch mit vergleichsweise wenig Erfolg. Nun gibt es eine neue Idee, die aber noch auf technische Tauglichkeit und vor allem auf den Datenschutz abgeklopft werden muss. Ist das geklärt, können Spender erfahren, wem ihr Blut das Leben gerettet hat.

„Dann verstehen die Leute den Sinn dahinter besser“, hofft Christian Odenwälder vom DRK Trossingen. Termine fürs Blutspenden lassen sich inzwischen auch online reservieren unter www.blutspende.de. „Wer spontan direkt vorbei kommt, hat meistens auch eine Chance, denn oft ist noch ein Termin im Viertelstundentakt frei und kann direkt besetzt werden“, erklärt Bereitschaftsleiterin Claudia Weiss.

Die nächste Termine

Die nächsten Blutspendetermine in der Fritz-Kiehn-Halle in Trossingen sind am Freitag, 16. Mai, Freitag, 22. August und Freitag, 28. November, jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr.