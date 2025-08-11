Blutspende in Kandern: Ein erfolgreicher Spendetermin

1 Die Blutspendeaktion in Kandern war erfolgreich (Symbolfoto). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Das DRK zieht eine positive Bilanz der Blutspendeaktion in Kandern.







Insgesamt 175 Spendenwillige sind zur Blutspendeaktion in der Kanderner August-Macke-Schule gekommen, darunter elf Erstspender. Es gab 15 Rückstellungen. Das Ergebnis: 160 Blutkonserven, teilt Alexander Sieber vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen mit. Vom Blutspendedienst waren 14 Mitarbeiter im Einsatz inklusive der Ärzte, vom DRK-Ortsverein Kandern packten 21 Helfer mit an. „Alles in allem ein erfolgreicher Sommertermin in der August-Macke-Schule in Kandern“, resümiert Sieber.