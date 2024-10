In den vergangenen Tagen wurden dort erneut Blutspende-Ankündigungs-Tafeln beschädigt. Dabei sind die Terminhinweise für die Blutspende-Aktion am Mittwoch, 23. Oktober, in der Eutinger Halle gerade in der Erkältungszeit besonders wichtig.

Zwei Ehrenamtliche des DRK-OV Eutingen haben aufgrund der Erkältungswelle die vergangenen Wochen die Plakate und Tafeln in der Gesamtgemeinde Eutingen alleine aufgehängt. Früher bestand das Team aus vier Personen aus drei Orten.

Lesen Sie auch

Wie schwierig es ist, Ehrenamtliche zu gewinnen, weiß auch DRK-Vorsitzender Thomas Fritz. Er hat das Amt vor über einem Jahr angenommen und holt seither mit seinem Team den geschwächten DRK-Ortsverein Eutingen aus den schwierigen Zeiten heraus. Immer wieder bekommen die Ehrenamtlichen Herausforderungen zu spüren, sei es mit dem ungeplanten Heizungs-Wasserschaden der DRK-Räume im vergangenen Dezember oder der Unterbringung des Fuhrparks.

Krankheitswelle schwächt aktuell den DRK-Ortsverein

Die bisherige Unterstellmöglichkeit des DRK-Katastrophenschutz-Anhängers in der Marktstraße wurde abgerissen und so steht dieser nun im Freien. Eine Unterbringung wird dringend gesucht, da das Wetter umschlägt. Zudem hat eine Krankheitswelle den Ortsverein heimgesucht und so fallen einige Führungskräfte immer wieder aus.

Für die kommende Blutspende-Aktion am Mittwoch, 23. Oktober, bekommt der DRK-OV Eutingen Unterstützung von Freunden und Angehörigen, auch anderer DRK-Ortsvereine helfen mit. Als ein DRK-Mitglied am Wochenende bei einem Spaziergang erneut ein zerstörtes Blutspende-Ankündigungstafel entdeckt und abgehängt hat, war die Enttäuschung groß. Die Tafel in der Göttelfinger Straße wurde mutwillig zerstört.

„Das war doch letztes Jahr auch schon so“, erklärt das Mitglied. Dieses Mal fehlt auch das Plakat. Besonders ärgerlich, denn aufgrund des Wasserschadens wurden erst vor kurzem alle Blutspende-Tafeln neu beschafft. „Die Plakate sind wichtig, denn wer vorbeikommt, erfährt vom Termin“, erklärt Thomas Fritz. Natürlich werden die Spender auch per Brief oder E-Mail eingeladen und auch in den Printmedien und Social-Media befinden sich Hinweise. Aber Erstspender erreicht der DRK-Blutspendedienst mit seinen Einladungen nicht und daher sind die Plakate eine wichtige Ergänzung.

Aktuell sind wieder einige Spender erkältet und dürfen nicht an der Blutspende-Aktion teilnehmen. Daher sind die Blutkonserven-Vorräte für die Blutgruppen 0 plus, A negativ, 0 negativ und B negativ gerade im kritischen Bereich und alle anderen sehr niedrig. „Wir freuen uns über jeden Spendewilligen, der vorbeischaut. Wir haben 120 Termine“, lädt Thomas Fritz zur Blutspende-Aktion in die Eutinger Halle. Von 14 bis 19.30 Uhr können Blutspender an der Aktion teilnehmen. Einige Termine sind auch noch frei.

Das DRK bietet noch weitere Blutspende-Termine an

Wer keinen passenden Termin findet, kann sich auch an den DRK-OV Eutingen per E-Mail an info@drk-ov-eutingen.de wenden. Weitere Blutspende-Termine sind am 17. Oktober in Talheim und am 29. Oktober in Horb sowie auf der Blutspende-Homepage zu finden.

Der Blutspendetermin am Mittwoch, 23. Oktober, findet von 14 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle in Eutingen, Schulstraße 1-3,,e statt.