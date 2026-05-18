Blutritt in Weingarten: Bösinger Musiker treffen auf Manuel Hagel

Der Musikverein „Harmonie“ Bösingen begleitet die Blutreitergruppe Biberach. Auch prominente Gäste waren unter den Reitern.
Der Bluttritt in Weingarten ist die größte Pferdeprozessionswallfahrt in Europa. Fast 100 Blutreitergruppen aus Oberschwaben werden dabei von ihren örtlichen Musikkapellen musikalisch begleitet. Die Blutreitergruppe Biberach wird allerdings musikalisch vom Musikverein Harmonie Bösingen begleitet – jetzt zum 29. Mal. Pfarrer Michael Ott von der Seelsorgeeinheit Eschach – Neckar verstärkte als Klarinettist zum ersten Mal den Musikverein beim Blutritt. Erstmals war die Bösinger „Harmonie“ 1996 mit dabei. Dem damaligen Bösinger Dirigenten Volker Braun war es gelungen einen Wunsch des Musikanten Josef Schmeh zu dessen 60. Geburtstag zu erfüllen: Einmal sollte sein Musikverein beim Blutritt in Weingarten musikalisch teilnehmen. Seit damals ist die Teilnahme für die Bösinger Musikanten Ehrensache. Und auch für Volker Braun und seine Frau Barbara ist es selbstverständlich, wenn es ihnen möglich ist beim Blutritt bei den Bösingern mitzuspielen.