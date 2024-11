Blutige Attacke in Rottenburg: 17-Jähriger überlebt Angriff mit Machete

1 Ein Mann aus Rottenburg verletzte seinen Stiefsohn mit einer Machete. (Symbolfoto) Foto: Big City Lights - stock.adobe.com

Im Alkoholrausch schlug sich ein Rottenburger Mann mit seinem Stiefsohn. Zudem holte er im Streit mit Stiefsohn und Freundin eine Machete und verletzte damit den Stiefsohn.









Der Mann sammelt Waffen, so dass zudem auch noch ein Dekoschwert zum Einsatz kam. Der Stiefsohn sagte bei der Gerichtsverhandlung am Rottenburger Amtsgericht aus, dass sein Stiefvater gesagt haben soll, er werde ihn töten. Angefangen hatte der Abend im Februar 2024 mit einem Streit zwischen dem alkoholisierten Mann und dessen Lebensgefährtin. Zunächst ging es darum, dass der Angeklagte den dreijährigen Sohn des Paares zu Bett bringen sollte – der 17-jährige Stiefsohn wollte dies kontrollieren. In der Folge kam es zu dem folgenschweren Streit, der in einer Prügelei zwischen Vater und Stiefsohn eskalierte.