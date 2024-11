Ja, auch hier hat der Winter bereits seine eisigen Finger ausgestreckt.

Zwar war die weiße Pracht vielfach schon wieder verschwunden, bevor sie sich zu einem pittoresken Winteridyll formen konnte, doch sie schickte ein klare Botschaft.

Lesen Sie auch

Memo für Pflanzenfreunde

Allzu lässige und sonst gerne lässlich agierende Pflanzenfreunde könnten sich jetzt doch dazu durchringen, tätig zu werden: Treue Freunde wie Oleander und Co. sollten beschleunigt in ihr Winterdomizil übersiedeln, sonst könnte es das nächste Jahr trist ums Haus werden.

Von all dem unbeeindruckt begrüßen Sonnenblumen von der Kreisverkehrsinsel an der Oberndorfer Neckarhalle die Passanten auf Beinen und Rädern. Und von denen gibt es derzeit dort viele. Denn bekanntermaßen führt eine Hauptumleitungsstrecke genau um diesen Kreisverkehr, so lange die Straße von der Ober- in die Talstadt gesperrt bleibt.

Absicht oder Zufall?

Ob diese geschickt platzierte kleine Aufmerksamkeit geplant war? Wer weiß das schon. Aber vielleicht verkürzen die Sommerzeugen die zwei Minuten mehr Fahrtweg ja wenigstens emotional ein bisschen. Ein Stimmungsaufheller an diesen doch eher trüben Tagen sind sie allemal.