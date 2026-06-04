Blumenteppiche und Musik: So bunt feierten Gläubige in Schuttern Fronleichnam

Mit individuellen Blumenteppichen, einem Projektchor mit knapp 50 Sängern und viel Musik feierte die katholische Kirchengemeinde Friesenheim in Schuttern das Hochfest.
„Ein Fest um eine Winzigkeit, in der sich ein lautloser Christus in Verborgenheit in einem Stück Brot zeigt“, erklärte Pfarrer Bernhard Dorner das Mysterium von Fronleichnam. In Schuttern feierte die Kirchengemeinde mit vielen Gästen zum zentralen Gottesdienst für die Pfarreien, die der früheren Seelsorgeeinheit Friesenheim angehörten.