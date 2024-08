Prächtige Geranien gedeihen in Rötenberg

1 Christa Heizmann freut sich seit 20 Jahren an der großen Blütenpracht ihrer Topfgeranien, die sie selber nachzieht. Foto: Herzog

Seit rund 20 Jahren zieht die Rötenbergerin Christa Heizmann Topfgeranien selber nach. In der Blütezeit sind sie ein echter Hingucker, den es nicht um jede Ecke gibt.









Christa und Theo Heizmann in der Altenburger Straße 51 in Rötenberg freuen sich jedes Jahr über die ungewöhnliche lachsfarbene Blütenpracht, die die sechs Topfgeranien von Ende Juni bis in den späten Herbst hinein liefern.