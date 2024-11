Die Fans der Chrysanthema erinnern sich mit Grausen an das Vorjahr, als ihnen Dauerregen den Spaß vermieste. Diesmal gibt’s das Kontrastprogramm – überwiegend sonniges Herbstwetter. Ob’s daran liegt, dass beim Lahrer Blumenfestival alles reibungslos läuft und die Besucher in Scharen kommen?

Jedenfalls hat man die Lahrer Innenstadt selten so voll erlebt wie am vergangenen (verkaufsoffenen) Sonntag. Auch an den Tagen danach war viel los.

Mittendrin im Gewusel ist häufig Chrysanthemenkönigin Birgit I. anzutreffen, die mit Krone, Kleid, Blumenstrauß sowie einer sympathischen Ausstrahlung die Blicke auf sich zieht. Sie muss viele Besucherwünsche erfüllen: nach einem Selfie, einem Familienfoto oder einem Gespräch.

Meist werde sie nach ihrem Kleid gefragt, aber auch, weshalb sie das Amt übernommen habe, erzählte sie unserer Redaktion. Ihre Antworten: Das Outfit – eine farbenfrohe Mischung aus einer Schwarzwälder Tracht mit asiatischen Designelementen – hat die Freiburgerin Kim Schimpfle vor zwei Jahren entworfen. Ihr persönlich gefalle es auch deshalb gut, da Pink ihre Lieblingsfarbe sei, so die Blumenhoheit. Und als Chrysanthemenkönigin habe sie sich beworben, da sie das Amt als Ehre betrachte und gern in Kontakt mit anderen Menschen trete.

Den Reaktionen der Besucher kann man entnehmen, dass ihnen gefällt, was sie in Lahr geboten bekommen. An allen Ecken und Enden sind Menschen zu sehen, die mit ihren Handys die Blumenbeete knipsen. Besonders beliebt sind die Stationen, bei denen sich die Gäste selbst in Szene setzen können. Sei es beim Lahr-Blumenherz auf dem Museumsplatz, dem Foto-Punkt inmitten des Europa-Park-Beets auf dem Sonnenplatz oder bei dem Ensemble an der Stadtmühle. Dort können sich die Gäste vor dem Gemälde „Der Traum“ des französischen Künstlers Henry Rousseau (1844 – 1910) mit seinen verschiedenen Ebenen fotografieren lassen – als wären sie selbst Teil der lebendigen Natur. Das kommt sehr gut an.

Das Programm an diesem Wochenende

Samstag: Die Trommelgruppe Akwaaba Dug-Jadee eröffnet das Nachmittagsprogramm von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Marktplatz mit westafrikanischen Trommelrhythmen auf Originalinstrumenten und mit Gesang. Ab 17.30 Uhr präsentiert Hitradio Ohr die lange Musik-Nacht. Den Beginn macht von 18 bis 19 Uhr die Band Great Sellout. Vor allem das abwechslungsreiche Programm der Band mit Rock- und Popnummern sowie einigen Balladen habe das Publikum schon bei ihren Auftritten im Kik Offenburg, im Lahrer Schlachthof und beim Open-Air der Musikfabrik Offenburg begeistert.

Von 19 bis 22 Uhr rockt dann „Barbed Wire“ die Bühne. Die professionelle Cover- und Showband habe sich einen festen Platz in der süddeutschen Covermusikszene erarbeitet, heißt es. Außerdem präsentiert von 11 bis 22 Uhr Weinland Breisgau mit einem Stand auf dem Marktplatz edle Tropfen aus dem Breisgau. Ruhiger ist es in der Parkanlage am Rathaus: Mit Livemusik am Lagerfeuer will der Waldkindergarten Flitzebogen von 18 Uhr bis 22 Uhr den Rathauspark mit akustischer Musik und Feuerschein in eine zauberhafte Stimmung tauchen.

Das Stadtmuseum lädt von 18 Uhr bis 22 Uhr zu seiner „langen Museumsnacht“ ein. Zu sehen ist die Sonderausstellung „Anno Tobak“ sowie die Ausstellung „Der Chrysanthema auf der Spur“. Auch das Museums-Café hat geöffnet. Ab 18 Uhr gilt ein Sondereintrittspreis für Erwachsene von zwei Euro pro Person. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.

Sonntag: Von 10 bis 11 Uhr laden die evangelische und katholische Kirche zu einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz ein. Bei Regen wird er in die Stiftskirche verlegt.

Ab 12 Uhr heißt es Bühne frei für den großen Tag der Blasmusik, moderiert von Helmut Dold. Von 12 Uhr bis 13.30 Uhr spielt der Schützen-Musikverein Kippenheimweiler unter der Leitung von Marco Rajnys, von 13.45 bis 15.15 Uhr ist der Musikverein Harmonie Dinglingen auf der Bühne unter der Leitung von Yvonne Heizmann, und von 15.30 bis 17 Uhr spielt dann der Musikverein Sulz unter der Leitung von Laurent Colombo.