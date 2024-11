Blumenschau endet am Sonntagabend: Stadt Lahr warnt vor Diebstahl der Chrysanthemen

1 DieChrysanthemen, hier vor dem Storchenturm, mögen für Blumenliebhaber verlockend aussehen, doch es ist untersagt, sich hier einfach zu bedienen. Foto: Schabel

Die 25. Chrysanthema Geschichte ist bald zu Ende. Danach werden die Beete vom BGL abgebaut. Nach einschlägigen Erfahrungen aus den Vorjahren weist die Stadt Bürger darauf hin, dass es verboten ist, Blumen einfach mitzunehmen.









Bürger, die sich über Beete hermachen und Chrysanthemen für den eigenen Garten oder Balkon einsacken: Dieses Bild hat es in den vergangenen Jahren am Montag nach der Blumenschau regelmäßig in der Lahrer Innenstadt gegeben. Das soll sich nun nicht wiederholen, die Stadt verschickte am Donnerstag eine Pressemitteilung, in der sie betonte, dass dieses Verhalten absolut unzulässig sei.