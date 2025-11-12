Blumenpfleger geehrt: 183 Bürger sorgen für ein buntes Oberweier

Oberweier ehrte seine Blumenpfleger mit einer Feierstunde. Beteiligt hatten sich in diesem Jahr so viele wie noch nie.
Viele Menschen sind zum Blumenschmuckabschluss in Oberweier gekommen. So viele wie noch nie. Für 150 Menschen wurden in der Waldmattenhalle Tische und Stühle gerichtet. Mehr als 180 Menschen sind gekommen. Jeder fand einen Platz. Für eine reich bestückte Kuchentheke sorgte die Narrenzunft Krabbenschenkel mit ihrem Vorsitzenden Daniel Hahn. Das Vororchester vom Musikverein Oberweier hat die Gäste musikalisch bestens, unter der Leitung von Adam Kalbfuß, unterhalten.