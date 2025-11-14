„Blumenkübel-Affäre“ in Schwanau: Ortschaftsrätin äußert deutliche Kritik an Martin Herrenknecht

Während Tina Buss ein angespanntes politisches Klima beklagt, stellt der Allmannsweierer Ortschaftsrat dennoch die Weichen für einen Herrenknecht-Antrag.
Hinter der Gemeinde Schwanau – und speziell Allmannsweier – liegen turbulente Wochen: Unternehmer Martin Herrenknecht, der gemeindeeigene Blumenkübel aus dem Herrenweg entfernen und auf Firmengrund in Reih und Glied aufstellen ließ, zog große mediale Aufmerksamkeit auf sich. Viel wurde darüber berichtet, viel darüber geredet – nur in der Gemeinde selbst sei es zu dieser Aktion lange Zeit still gewesen.