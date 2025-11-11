Blumengeschäfte im Raum Horb: Wie Floristen der Wirtschaftskrise trotzen

Sie verkaufen Blumen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Drei Floristen berichten, wie sie sich am Markt behaupten wollen. Ihre Ideen sind dabei ganz unterschiedlich.
Wenn die Industrie schwächelt, Stellen abgebaut und keine Boni mehr ausbezahlt werden, ist es keine gute Zeit für Blumen. „Das merken wir sofort“, sagt der Empfinger Blumenhändler Alexander Gerhardt, wenn er über die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage auf sein Geschäft mit Blumen spricht. Er nennt beispielhaft die geplante Schließung des Ceratizit-Standorts in seinem eigenen Ort, den angekündigten Stellenabbau bei Bosch, die Autoindustrie im Großraum Stuttgart, die zu kämpfen hat. Mitten in der Krise werden Blumen zum Luxusgut. „Lieber in den Urlaub gehen und dafür weniger Pflanzen kaufen“, würde sich manch einer jetzt sagen, meint Gerhardt. „Die Zeiten sind nicht rosig.“