Blumenfrust und Blumenfreude: Von Herrenknecht-Kübeln und der Lahrer Chrysanthema

In diesem Meinungsstück schreibt der Autor über die bevorstehende Chrysanthema – und über die Pflanzkübel-Affäre um Martin Herrenknecht.
Bagger, Schubkarren, Leitern, Schläuche, Kabel und Dutzende umherwuselnde BGL-Mitarbeiter – die Lahrer Innenstadt war in den vergangenen Tagen geprägt von den Aufbauarbeiten für die Chrysanthema. Ab Samstag strahlt die Stadt wieder für zwei Wochen in einem ganz besonderen Glanz und die bunten Kreationen mit den Korbblütlern erfreuen Einheimische wie Gäste gleichermaßen. Andernorts sorgen Blumen zurzeit für ganz andere Emotionen.