Blumenboutique in Hardt: Geschenke für die „Blütenliebe“

1 Marina Wangler (Zweite von links) erhielt Geschenke von Bürgermeister Michael Moosmann (von links), Waltraud Flaig, Stefan Öttle und Hubert Flaig. Foto: Gewerbeverein Kurz nach dem Start der neuen Boutique „Blütenliebe“ in der Schramberger Straße gab es Gastgeschenke.







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Kurz nach dem Start der neuen Boutique „Blütenliebe“ in der Schramberger Straße gab es Gastgeschenke. Bürgermeister Michael Moosmann (links) gratulierte zur Eröffnung und würdigte den Mut von Floristmeisterin Marina Wangler mit ihrer neuen Selbstständigkeit. Stefan Öttle, Vorsitzender des Gewerbevereins Hardt, schloss sich dem ebenso an wie Waltraud und Hubert Flaig vom Gewerbeverein. Öttle hegte die Hoffnung, dass Marina Wangler bald den Gewerbeverein verstärken möge.