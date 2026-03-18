Blumenboutique in Hardt: Geschenke für die „Blütenliebe“

Kurz nach dem Start der neuen Boutique „Blütenliebe“ in der Schramberger Straße gab es Gastgeschenke.
Kurz nach dem Start der neuen Boutique „Blütenliebe“ in der Schramberger Straße gab es Gastgeschenke. Bürgermeister Michael Moosmann (links) gratulierte zur Eröffnung und würdigte den Mut von Floristmeisterin Marina Wangler mit ihrer neuen Selbstständigkeit. Stefan Öttle, Vorsitzender des Gewerbevereins Hardt, schloss sich dem ebenso an wie Waltraud und Hubert Flaig vom Gewerbeverein. Öttle hegte die Hoffnung, dass Marina Wangler bald den Gewerbeverein verstärken möge.