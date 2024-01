Blumen zum Abschied: Roswitha Lang beendet ihren Dienst als Mesnerin in Rust

1 Roswitha Lang erhielt zum Abschied von jedem Ministranten eine Blume. Foto: Kirchengemeinde

Nach mehr als 16 Jahren war für sie Schluss: Roswitha Lang nahm am Sonntag in der Ruster Kirche Petri Ketten Abschied vom Mesner-Amt.









Link kopiert



In dem gut besuchten Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Kirche Petri Ketten, der unter anderem von der Musikkapelle Rust und der Freiwilligen Feuerwehr zum Gedanken an ihre verstorbenen Mitglieder mitgestaltet wurde, dankte Pfarrer Josef Rösch am Ende der ausscheidenden Mesnerin Roswitha Lang: „Sie sind aus Liebe zu Gott Mesnerin geworden, die Kirche ist ihr zweites Zuhause. Sie waren der gute Geist der Sakristei und haben maßgeblich die Atmosphäre für die Mitwirkenden vor dem Gottesdienst geprägt.“ Auch für die Ministranten sei Lang nicht nur eine Mesnerin. Nein, sie war eine gute Gesprächspartnerin, die auch mal geduldig zuhörte oder eine liturgisch kompetente Ansprechpartnerin, wenn es Unsicherheiten, gerade bei den jüngeren, vor dem Gottesdienst gab.