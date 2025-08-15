Blumen, Gebete und Gemeinschaft: Mariä Himmelfahrt wird in Schuttern groß gefeiert

In einer voll besetzten Schutterer Klosterkirche feierten die Gottesdienstbesucher das Hochfest Mariä Himmelfahrt.
Viele Gäste, nicht nur aus Schuttern, sondern auch aus den Umlandgemeinden, zog es am Freitag in den Friesenheimer Ortsteil. Der Kirchenchor von Schuttern sowie zahlreiche Gastsänger und ein Bläserensemble des Musikvereins haben gemeinsam die französische Bläsermesse „Missa bréve“ von Leo Delibes zur Aufführung gebracht. Unter der Leitung von Chorleiterin Ruth Schneeberger fühlten sich die Gäste von dem gefühlvollen und wohltuenden Gesang des Chores umarmt. An der Orgel begleitete Organist Reinhard Krämer aus Oberschopfheim. Zur weiteren Aufführung kam das „Ave Maria“ von Christopher Tambling, eine Chorpartitur mit Orgel.