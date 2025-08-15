Blumen, Gebete und Gemeinschaft: Mariä Himmelfahrt wird in Schuttern groß gefeiert

Viele Gäste, nicht nur aus Schuttern, sondern auch aus den Umlandgemeinden, zog es am Freitag in den Friesenheimer Ortsteil. Der Kirchenchor von Schuttern sowie zahlreiche Gastsänger und ein Bläserensemble des Musikvereins haben gemeinsam die französische Bläsermesse „Missa bréve“ von Leo Delibes zur Aufführung gebracht. Unter der Leitung von Chorleiterin Ruth Schneeberger fühlten sich die Gäste von dem gefühlvollen und wohltuenden Gesang des Chores umarmt. An der Orgel begleitete Organist Reinhard Krämer aus Oberschopfheim. Zur weiteren Aufführung kam das „Ave Maria“ von Christopher Tambling, eine Chorpartitur mit Orgel.

Eigentlich ist Mariä Himmelfahrt nur in Bayern ein offizieller Feiertag, aber Schuttern bringt es seit Jahrhunderten fertig, diesen Festtag zum eigenen Schutterer Feiertag zu erklären. Der Freitag war nicht mitten in der Woche, aber in der Urlaubszeit, wenn eigentlich alle Welt unterwegs ist. Trotzdem füllte sich die ehemalige Klosterkirche in Schuttern über den letzten Platz hinaus. Vielen Menschen wurden extra Stühle gestellt. Einige Gäste standen im Foyer oder rückten mit Stühlen an die Seite. Das Hochfest zu Mariä Himmelfahrt lockt Besucher aus der gesamten Region nach Schuttern zum Festgottesdienst sowie zur Kräuterbüschelweihe.

Zum Festtag in Schuttern ist auch Pfarrer Tobias Streit gekommen

Eigens zum Festtag angereist ist auch der Schutterer und Pfarrer Tobias Streit. Aber auch Diakon Thomas Schneeberger und Pater Yesudas bildeten mit Pfarrer Dorner eine Einheit am Altar.

In seiner Festpredigt hob Pfarrer Dorner die Einzigartigkeit Marias Liebe zu Gott und den Menschen hervor. Maria steht für den glaubenden Menschen, der sich ganz ergeben habe. Sie stehe sinnbildlich für den Menschen, dem Jesus die Ewigkeit geschenkt habe. Maria vollziehe die Geste der Hingabe und stehe als Quelle der Versöhnung mit dem Schicksal. Sie sei eine wichtige Fürsprecherin für die Menschen. Zur Kräuterweihe betont Pfarrer Dorner ebenso die Heilkraft der Kräuter, die dem Menschen Gesundheit zu schenken vermögen.

Gemeinsam zog die Festgemeinde durch die Straßen von Schuttern. Foto: Bohnert-Seidel

Schon der festliche Einzug in die Kirche mit dem Musikverein sowie Fahnenträgern der Vereine bestätigten den herausragenden Stellenwert dieses Kirchenfestes in der Gemeinde und darüber hinaus. Auf den Prozessionsweg machten sich neben allen Gruppierungen aus der Gemeinde auch die Kindergartenkinder. Ihnen gebührte an diesem Festtag die Einreihung direkt hinter dem „Himmel“ unter dem Pater Yesudas die Monstranz in seinen Händen trug. Aber auch Frauen des Kirchenchores trugen die Marienfigur, geschmückt mit einem Hortensienkranz, durch die Straße.

Große Bewunderung schenkten die Besucher den Blumenteppichen

Große Bewunderung schenkten die Kirchenbesucher sowie Passanten den riesigen Blumenteppichen aus Sonnenblumen, Schafgarbe, Dahlien, Salbei, Gräsern, Pfefferminze und Majoran. Entlang der Prozessionsstrecke über den Kirchweg, Prinzenstraße zurück über die Schutterner Hauptstraße wieder in die Kirche schmückten Anwohner ihre Häuser mit Blumengebinden und Marienfiguren. Viele Menschen bewunderten bis zum Abend vor der Kirche den Blumenteppich aus Sonnenblumen, Dahlien und Kräutern.

So ging’s weiter

Im Anschluss an den Gottesdienst ging es zum traditionellen „Schutterner Fest“ in die Offohalle, wo Mitglieder des TuS ihren Gästen den Tisch bereitet haben. Am Abend hat die Kirchengemeinde das Hochfest mit einer feierlichen Marienvesper zum Abschluss gebracht. Die Schola hat das Fest unter der Leitung von Michael Bayer mitgestaltet.