Blumen Fischer in Bisingen: Klimawandel beschäftigt auch Floristen – diese Pflanzen halten Trockenheit aus

Welche Pflanzen und Blumen kommen mit Trockenheit gut zurecht? Andreas Fischer von Blumen Fischer aus Bisingen kennt die entsprechenden Gewächse und gibt Tipps fürs Gießen.

Das derzeit heiße und trockene Wetter ist hierzulande in den Sommermonaten keine Seltenheit mehr. Seit geraumer Zeit befassen sich daher auch Gärtner und Pflanzenzüchter mit dem Klimawandel, wie Andreas Fischer, Inhaber von „Blumen Fischer“ mit Hauptgeschäft in Bisingen, unserer Redaktion erklärt. Ähnlich wie der Forst müsse die Branche sich zukunftstauglich aufstellen. „Inzwischen haben wir einige Blumen und Pflanzen im Programm, die mit Trockenheit gut zurechtkommen.“

Als Beispiel nennt Fischer die texanische Wüstenrose (Calylphus), die Catharanthus Vinca, die Sundaville, die Echiveria oder die Delosperma cooperi. Interessant dabei: Von den botanischen Namen könne man häufig ableiten, ob es die Pflanze mit wenig Wasser aushalte. Beim Christusdorn „Euphorbia hot milli“ steckt das englische Wort für heiß in der Pflanzenbezeichnung drin. Ähnlich ist es beim „Flammenden Käthchen“.

Zimmerpflanzen im Freiland ausprobieren

Andreas Fischer erläutert zudem, dass grundsätzlich Pflanzen, die es in seit jeher in heißen und trockenen Gebieten aushalten, im Zollernalbkreis ausprobiert werden. Auch eigentliche Zimmerpflanzen werden so im Freiland getestet. „Mit dem Hinweis, dass diese Pflanzen bei uns nicht winterhart sind.“ Prinzipiell gelte, dass Dickblattgewächse trockene Phasen durch ihre wasserspeichernden Blätter besser ausgleichen können.

Die „Sundaville“ trägt ihre Sonnenliebe sogar im Namen. Foto: Pixabay

Zu trockenresistenten Pflanzen gehören indes auch Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder Lavendel. Letzterer stamme schließlich ursprünglich aus Südfrankreich und sei auf die dort herrschenden klimatischen Bedingungen angepasst. Im Gemüsebereich zählen Melonen, Auberginen, Artischocken oder Kürbispflanzen dazu. „Vor 40 oder 50 Jahren wurde diese Gemüsesorten bei uns noch nicht angebaut.“ Diese aus südlichen Ländern stammenden Gewächse kämen mit dem hierzulande veränderten Klima nun aber gut zurecht.

Die „Delosperma cooperi Mittagsblume“ kommt mit Trockenheit gut zurecht. Foto: Pixabay

Wasser brauchen aber auch diese Pflanzen. Zu welcher Tageszeit sollte gegossen werden? „Möglichst morgens und dabei nicht über die Pflanzen“, betont der Inhaber von Blumen Fischer. Denn: Bilden sich Wassertropfen auf dem Blättern, reflektieren diese bei Sonnenschein. Die Folge ist ein „Sonnenbrand“, die Blätter verbrennen. „Wichtig ist, nicht nur oberflächlich, sondern ausgiebig zu wässern, so dass das Wasser bis an die Wurzeln vordringt“, sagt Andreas Fischer. Dann müsse auch bei heißen Temperaturen nicht jeden Tag zur Gießkanne gegriffen werden. Wenn abends gegossen werde, müsse gewährleistet sein, dass die Pflanzen am Abend auch noch abtrocknen. Sonst würden Pilzkrankheiten gefördert.

Qualitativ hochwertige Erde speichert Wasser

Fischer hat hinsichtlich des Gießens weitere Tipps parat: Für Kübelpflanzen sollten nicht zu kleine Pflanzgefäße verwendet werden. Weiter gebe es für Gießmuffel beispielsweise auch automatische Bewässerungssysteme. Diese böten den Vorteil der Tröpfchenbewässerung. Heißt: Das Wasser wird den Pflanzen langsamer zugeführt und wird so besser von diesen aufgenommen. Geachtet werden sollte auch darauf, qualitativ hochwertige Erde zu verwenden. Ton und Lehm in der Erde dienen als Wasserspeicher und geben dieses bei Bedarf wieder ab. Auch Schafwolldünger habe diese Funktion.

Gemüsesorten wie Auberginen wachsen inzwischen auch im Zollernalbkreis Foto: Pixabay

Bei Blumen und Pflanzen im Haus sei bei der derzeitigen Wetterlage darauf zu achten, dass nicht die pralle Sonne auf diese scheint. „Bei starker Sonneneinstrahlung sollte die Jalousie heruntergelassen werden.“ Allerdings sollten die Indoor-Pflanzen keinesfalls dauerhaft schattiert werden. Bezüglich Schnittblumen gilt bei Hitze: Wasser öfter wechseln.

Auch der Anbau von Melonen ist eher in südlichen Ländern bekannt. Foto: Pixabay

Bei seinen Kunden sei die Trockenheit durchaus ein Thema: „Die Kunden fragen nach, welche Pflanzen die Hitze aushalten.“ Er biete daher bereits ein umfangreiches Sortiment an Pflanzen und Blumen an, die dieses Kriterium erfüllen.