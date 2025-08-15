Blumen Fischer in Bisingen: Klimawandel beschäftigt auch Floristen – diese Pflanzen halten Trockenheit aus

Welche Pflanzen und Blumen kommen mit Trockenheit gut zurecht? Andreas Fischer von Blumen Fischer aus Bisingen kennt die entsprechenden Gewächse und gibt Tipps fürs Gießen.
Das derzeit heiße und trockene Wetter ist hierzulande in den Sommermonaten keine Seltenheit mehr. Seit geraumer Zeit befassen sich daher auch Gärtner und Pflanzenzüchter mit dem Klimawandel, wie Andreas Fischer, Inhaber von „Blumen Fischer“ mit Hauptgeschäft in Bisingen, unserer Redaktion erklärt. Ähnlich wie der Forst müsse die Branche sich zukunftstauglich aufstellen. „Inzwischen haben wir einige Blumen und Pflanzen im Programm, die mit Trockenheit gut zurechtkommen.“