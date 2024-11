1 Bürgermeister Markus Keller wird wieder mit dem Nikolaus den Weihnachtsmarkt eröffnen. (Archivfoto) Foto: Hans Herrmann

Auf dem Marktplatz erwartet die Besucher am 7. Dezember viel festliches Flair. Vielfältige Marktstände, Essen, Trinken und dazu Unterhaltung für Groß und Klein sind geboten.









Der Blumberger Weihnachtsmarkt verspricht am Samstag, 7. Dezember, in der Innenstadt wieder viel Flair und festliche Nostalgie. Nachdem er im vergangenen Jahr auf den alten Standort auf dem Marktplatz mit angrenzender Tevesstraße zurückgekehrt war, halten die Organisatoren an diesem Standort fest.