1 Beim zwölften Ostermarkt Blumberg strömen die Besucher in großen Scharen durch die Innenstadt. Foto: Hans Herrmann

Die Veranstaltung lockt Gäste aus der ganzen Region an. An 50 Ständen herrscht ständig großes Gedränge.









Das Interesse am zwölften Blumberger Ostermarkt übertraf alle Erwartungen. Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern bevölkerten die festliche Flaniermeile. Ob an den Verkaufsständen oder den Ständen mit dem gut sortierten Angebot an Essen und Trinken – überall war das Gedränge oft groß. Auch ausgefallene Wünsche wurden erfüllt. Rund 50 Marktteilnehmer boten eine große Vielfalt.