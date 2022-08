Wie am "Ballermann" Anwohner genervt von Feierwütigen in Thanheim

Über das Wochenende ging es erneut hoch her in Thanheim: Auf einem der Freizeitgrundstücke zwischen der Straße Im Brühl und dem Klingenbach wurde gefeiert bis in den Morgen. Den Anwohnern gefällt das überhaupt nicht, denn Feierwütige haben die Nachtruhe nicht zum ersten Mal gestört.