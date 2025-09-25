Blumberger MMA-Kämpfer: Christian Fischer macht kurzen Prozess

Es war Blitzsieg in Basel. Der MMA-Profikämpfer ließ in der St. Jakobshalle keinen Zweifel daran, wer der Herr im Käfig ist. 4000 Zuschauer sahen das Spektakel.
Bereits nach 66 Sekunden hat der Blumberger MMA-Kämpfer Christian Fischer in der Jakobshalle in Basel vor 4000 Zuschauern seinem erfahrenen Gegner Denni Mirnic aus Aachen im Käfig keine Chance mehr gelassen. In einem der Hauptkämpfe unterstrich das 26-jährige Ausnahmetalent vor allem seine boxerischen Qualitäten. Als sein Gegner nach einer linken Geraden an den Kopf bereits in der ersten Minute zu Boden ging, setzte er mit einem Trommelwirbel von Schlägen sofort nach. Der Ringrichter übernahm Verantwortung und beendete den Kampf durch technisches K. O. früh.