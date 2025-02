1 In großer Runde werden bei der TSC Leichtathletik in Blumberg die Sportabzeichen-Urkunden für 2024 überreicht. Foto: Hans Herrmann

Lothar Schreiber holt das Sportabzeichen – zum 52. Mal. Ein Leben lang war er in der Leichtathletik aktiv.









Sport gehört für den 83-jährigen Lothar Schreiber zum täglichen Leben. Obwohl es schon an der einen oder anderen Stelle zwickt, will er in den nächsten Jahren weiterhin die Prüfungen des Deutschen Sportabzeichens meistern, die dem Alter entsprechend angepasst sind. 52 Sportabzeichen hat er bereits.