Blumberger Historie: Alle wollen mehr über das Dorf wissen

1 Vom Platz gegenüber des ehemaligen Gasthauses Adler lässt es sich gut auf den Abschnitt der Otto-Efferenn-Straße blicken, der in den 1920er-Jahren abgebrannt war. Foto: Conny Hahn

80 Teilnehmer zieht die historische Dorfführung an. Zwei Riedöschinger stellen dabei ihren Heimatort vor und enthüllen manches alte Geheimnis.









Link kopiert



Der historische Ortsrundgang in Riedöschingen stieß auf sehr positive Resonanz und lockte zahlreiche Bewohner, ehemalige Riedöschinger und Interessierte aus der näheren Umgebung an. Mit ihrer Idee, das in weiten Teilen nur mündlich überlieferte Wissen der früheren Generationen über die Historie, Hausnamen und Ereignisse innerhalb des Dorflebens zu konservieren, traf Landfrau Patricia Greitmann genau ins Schwarze. Mit den beiden Urgesteinen Ingfried Rothermund und ihrem Vater Eduard hatte sie die perfekten Protagonisten ausgewählt, die mit ihren umfassenden Kenntnissen sowie ihrer unnachahmlich humorvollen Art in Form zahlreicher Anekdoten und „Gschichtli“ für einen äußerst informativen und kurzweiligen Nachmittag sorgten.