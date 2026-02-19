Blumberger FDP: Klare Ansagen beim politischen Aschermittwoch

„Wir wollen in die Landesregierung einziehen“ – kurz vor der Landtagswahl geht die Partei in die Offensive. Rückendeckung gibt es vom Bundesvorsitzenden Christian Dürr.
Die politischen Versammlungen am Aschermittwoch sind beim FDP-Ortsverein Blumberg sowie dem Kreisverband Schwarzwald-Baar seit Jahrzehnten in Stein gemeißelt. Meistens finden sie im Stammlokal, der Scheffellinde in Achdorf, statt. In diesem Jahr war die Mehrzweckhalle in Blumberg-Riedböhringen jedoch der Veranstaltungsort für den mit Spannung erwarteten Schlagabtausch. Mit dem Gastspiel des amtierenden FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr konnte ein politisches Schwergewicht, nicht nur in den eigenen Reihen, gewonnen werden. Rund einhundert Besucher zeigten sich nicht nur vom Auftritt des ehemaligen Mitglieds des Deutschen Bundestags begeistert.