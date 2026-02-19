Blumberger FDP: Klare Ansagen beim politischen Aschermittwoch

„Wir wollen in die Landesregierung einziehen“ – kurz vor der Landtagswahl geht die Partei in die Offensive. Rückendeckung gibt es vom Bundesvorsitzenden Christian Dürr.

Die politischen Versammlungen am Aschermittwoch sind beim FDP-Ortsverein Blumberg sowie dem Kreisverband Schwarzwald-Baar seit Jahrzehnten in Stein gemeißelt. Meistens finden sie im Stammlokal, der Scheffellinde in Achdorf, statt. In diesem Jahr war die Mehrzweckhalle in Blumberg-Riedböhringen jedoch der Veranstaltungsort für den mit Spannung erwarteten Schlagabtausch. Mit dem Gastspiel des amtierenden FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr konnte ein politisches Schwergewicht, nicht nur in den eigenen Reihen, gewonnen werden. Rund einhundert Besucher zeigten sich nicht nur vom Auftritt des ehemaligen Mitglieds des Deutschen Bundestags begeistert.

Der Politiker überzeugte mit Fachwissen und markanten Wortspielen. Selbstverständlich wurde auch die noch regierende Landesregierung in Baden-Württemberg unter Dauerbeschuss genommen, jedoch niemals unter die Gürtellinie.

Gut zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg krempelt die regionale FDP die Ärmel hoch und schaltet nach dem bundesweiten Tief in den Umfragen den Motor auf Angriff um. Dies war bei der Kundgebung in Blumberg-Riedböhringen, bereits bei der Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden Patrick Leismann, deutlich zu spüren. Im Schwarzwald-Baar-Kreis kann seine Partei dank des persönlichen Einsatzes mehrerer Kommunalpolitiker weit über dem Bundesdurchschnitt auf einen verhältnismäßig großen Zuspruch bauen. „Im Wahlkampf sind wir im Ring und wir wollen in die Landesregierung einziehen“, war seine klare Ansage.

Es geht zur Sache im Wahlkampf. Zum politischen Aschermittwoch in Blumberg begrüßten der Kreisvorsitzende Patrick Leismann (links) und der Landtagsabgeordnete Niko Reith (rechts) den FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr. Foto: Hans Herrmann

„Wenn man den nötigen Wandel will, muss man uns wählen, dafür werden wir bis zum letzten Tag kämpfen“, sagte Patrick Leismann. Für den Landtagsabgeordneten Niko Reith aus Donaueschingen gibt es für seine Partei besonders in Wirtschafts- oder Bildungsfragen keine Alternative. Der Regionalpolitiker ist der Meinung, dass die FDP unbedingt in die Landesregierung gehört, um die aus seiner Sicht dringend nötigen Veränderungen zu realisieren.

Mit verschiedenen Beispielen von seiner Meinung nach falsch getroffenen Entscheidungen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt oder in der Bildungspolitik, hielt er der schwarz-grünen Regierung den Spiegel vor. Für seine liberale Partei setze er nicht allein auf die Rückeroberung verloren gegangener Stimmen. „Wir müssen erreichen, dass in den Familien bis in die gesamte Öffentlichkeit wieder über die FDP geredet wird“, war nur einer seiner hoffnungsvollen Ansätze.

Kritik an Cem Özdemir

Als Höhepunkt dieses für die Partei unvergesslichen Aschermittwochs wird der Auftritt des Gastredners Christian Dürr in Erinnerung bleiben. Dürr kritisierte insbesondere die Inhalte und die Kompetenz des Grünen-Kandidaten Cem Özdemir für eine Landesregierung. „Er kann auf keinerlei Erfahrung in einer Landesregierung zurückgreifen und es fehlt ihm hier jegliche Grundlage. Ich habe ihn aus meiner Zeit in der Bundesregierung noch als Landwirtschaftsminister kennengelernt und auch hier war sein Wissen begrenzt“, so Christian Dürr.

Er kritisierte, dass es seiner Meinung nach in Baden-Württemberg seit 2011 in puncto Wirtschaft und Bildungspolitik bergab gehe. „Wir sind eine veränderte Gesellschaft und müssen hier, wie bei der Rente oder der Krankenversicherung, auf kapitalgesteuerte Maßnahmen bauen“, schlüsselte der Gastredner die aus seiner Sicht notwendigen Maßnahmen auf. Seine Attacken auf die aktuelle Landes- und Bundesregierung hatten es in sich.