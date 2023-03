Tochter meldet ihren Vater heimlich an

1 Eugen Schäfer und seine Dating-Partnerin Uschi unterhalten sich gut und lachen viel, doch bei der Suche nach gemeinsamen Hobbys und Interessen kommen sie einfach nicht auf einen Nenner. Unser Bild zeigt einen Screenshot aus der Sendung. Foto: Vox/First Dates (Screenshot)

Der Blumberger Eugen Schäfer tritt bei der Sendung „First Dates“ auf Vox auf. Dabei zeigt er sich vor den Fernsehkameras als Naturtalent.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eugen Schäfer ist ein Blumberger Urgestein. Er ist Bezirksleiter eines Feinkostvertriebs mit Sitz in Osnabrück und ist dank seines vielfältigen Vereinsengagements definitiv stadtbekannt. In früheren Jahren war er mitunter bei den Hofnarren, im Narrenrat sowie beim Boxsportclub und engagiert sich seit fast 50 Jahren beim Judoclub. Er ist eine gesellige Frohnatur und absolut nicht schüchtern oder auf den Mund gefallen. Dies kam ihm bei seinem Auftritt in der TV-Sendung „First Dates“ zugute.