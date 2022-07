2 Das Wohngebäude im Dezember 2021. Die zerstörten Balkone waren zu diesem Zeitpunkt bereits abmontiert und die Glasfassade war provisorisch abgedichtet. Foto: Bäurer

Auf den Tag vor einem Jahr, riss ein Baggerfahrer aus Wut mehrere Balkone von einem Neubau ab. Das damals schwer beschädigte Haus ist heute fertiggestellt.















Blumberg - Es ist auf den Tag genau ein Jahr her, dass ein Baggerfahrer ausgerastet ist und mit seinem PS-starken Arbeitsgerät an einem Neubau in der Vogtgasse mehrere Balkone von der Fassade abgerissen und in die Tiefe befördert hat. Das ohrenbetäubende Getöse, mit denen die Betonteile auf den Boden geknallt sind, ist bei vielen in der Stadt in Erinnerung geblieben. Doch das Leben ist damals weitergegangen und so ist das seinerzeit von dem "baggerfahrenden Wüterich" arg in Mitleidenschaft gezogene Mehrfamilienhaus zwischenzeitlich fertiggestellt.