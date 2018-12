Blumberg Zweitstärkste Fraktion ist zuversichtlich

Blumberg (blu). Damit sei ein erstes Ziel erreicht, nämlich frühzeitig die erneute Kandidatur der Fraktionsmitglieder mit ihrer Erfahrung sicherzustellen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit dieser Basis will die Freie Liste vor allem auch jüngere Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen, um so eine attraktive und vielfältige Kandidatenliste erstellen zu können. Die Liste soll zwei wesentliche Punkte beinhalten: Personen mit kommunalpolitischer Erfahrung und neue Köpfe mit neuen Ideen.

Die bisherige Suche nach neuen Kandidatinnen und Kandidaten war schon erfolgreich. "Wir haben schon mehrere schriftliche Zusagen aus Blumberg und den Teilorten", freut sich Hannes Jettkandt.

Die Verantwortlichen um Hannes Jettkandt wissen, warum sie diese Kandidatenmischung anstreben: Projekte wie der Schulcampus oder die erfolgte Sanierung des Panoramabads seien nicht in eine Amtsperiode abzuarbeiten, sondern müssten auch über anstehende Wahlen hinaus geplant und vorangetrieben werden, betont Hannes Jettkandt. "Deshalb ist es von immenser Bedeutung, dass Gemeinderäte und Gemeinderätinnen sich für mehr als eine Wahlperiode einbringen."