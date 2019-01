Blumberg Zwei Pfarrhäuser sind bereits verkauft

Eine Vorgabe des Ordinariats in Freiburg aus dem Jahr 2015 besagte, die Kirchengemeinde müsse ihre Gebäudefläche von circa 6000 Quadratmetern reduzieren: Nach der damaligen Katholikenzahl von 4800 Seelen stehe ihnen ein Bedarf von rund 2000 Quadratmetern zu. Nach dem Erstellen eines Wertgutachtens samt dem nötigen Sanierungsaufwand für jedes Gebäude entschied der Stiftungsrat, drei Gebäude zu verkaufen: die Pfarrhäuser in Fützen und Kommingen und das Haus der Begegnung in Blumberg.

Inzwischen sind alle drei Gebäude verkauft. Das Haus der Begegnung hatte die Kirchengemeinde zuerst der Stadt und der Kirchlichen Sozialstation angeboten, die abgelehnt hätten.

Nachdem sich jeweils kein Interessent für den gewünschten Kaufpreis fand, schaltete Pfarrer Brandl einen Makler ein, mit Erfolg.

Die neuen Besitzer seien alles Privatleute aus der Region, die die Gebäude auch persönlich nutzen und darin wohnen wollten, schildern Pfarrer Brandl und Ekkehard Faller.

Beim Pfarrhaus Fützen seien sie mit dem Besitzer dahingehend im Gespräch, dass sie den unteren Stock mit Pfarrkeller, Lagerräumen und den Sanitär-Einrichtungen weiter nutzen könnten.

Als nächster Schritt folge noch im ersten Quartal 2019 ein Treffen des Gebäudeausschusses mit dem Architekten und Vertretern des Kirchenbauamts. Danach, so Pfarrer Brandl, werde das Ganze im Pfarrgemeinderat vorgestellt, spätestens dann lägen auch die Kosten für Sanierung und Unterhalt auf dem Tisch.

Das Ganze, so erläuterten Pfarrer Brandl und Ekkehard Faller, beruhe auf dem Visitationsbericht.

Bis Ende des Jahres wüssten sie, wohin der Weg in der Seelsorgeeinheit führe, so dass noch der jetzige Pfarrgemeinderat beide Konzeptionen beschließen könne.

Katholikenzahl 2018 der Seelsorgeeinheit Blumberg 4696; Taufen 53, Erstkommunionkinder 38, Firmanden 54, Trauungen 12, Bestattungen 71, Austritte 30, Wiederaufnahmen 2

Blumberg, Kirche: Bei der Pfarrkirche St. Andreas müssen an der Kirche selbst das Dach und die Außenfassade saniert werden. Und in den 1950 erbauten Kirchturm muss ein komplett neuer Glockenstuhl erstellt werden: aus Holz, der bisherige ist "aus Stahl, der irgendwann bricht", sagt Pfarrer Brandl. Größenordnung rund 800000 Euro. Architekt ist Ewald Gut.

Blumberg Pfarrhaus: Für die Sanierung des Pfarrhauses habe Ewald Gut einen Entwurf samt Kostenschätzung von 400 000 Euro erstellt, nun müssten sie abwarten, wie das Ordinariat dazu stehe, erklärte Pfarrer Brandl. Bekanntlich soll die Pfarrerwohnung im Obergeschoss in zwei Wohneinheiten mit einer gemeinsam genutzten Küche aufgeteilt werden. Für den angedachten neuen Pfarrsaal im Pfarrgarten für 100 bis 150 Menschen hätten sie auch schon einen Entwurf. Damit könnten sie aber erst an das Ordinariat, wenn die pastorale Gebäudekonzeption stehe und ersichtlich werde, was für die Arbeit in der Seelsorgeeinheit noch benötigt wird.

Fützen: An der Kirche würden ein Schaden am Übergang von der Kirche zum Kirchturm repariert sowie holzwurmbefallene Bretter im Dachstuhl erneuert, Kosten rund 90 000 Euro.

Hondingen: Im Eingangsbereich der Kirche werden die Eingangstreppe und der Parkplatzbereich instand gesetzt. Kosten: circa 20 000 Euro.

Riedböhringen: Im Pfarrhaus müssen ein Wasserschaden repariert und eine neue Wasserzuleitung gelegt werden.