Blumberg Zwei Männer heizen Sauschwänzlebahn mächtig ein

Strecke ist einmalig

Durch das offene Feuer, den Dampf und die Mechanik der tonnenschweren Stahllok ist es am gemeinsamen Arbeitsplatz von Heizer und Lokführer heiß, staubig und laut. Doch ist die Lok erst einmal in Fahrt, entsteht Eisenbahnromantik. "Hümmelchen" nennt der Lokführer die dampfende Zugmaschine. "Weil sie so schön und gleichmäßig schnauft."

Die Strecke ist einmalig und führt durch eine idyllische Landschaft: Sie ist 25 Kilometer lang, überwindet 231 Höhenmeter, führt durch sechs Tunnelbauwerke und über vier historische Viadukte. Die Strecke schlängelt sich den Berg hinauf und hinunter, sieht aus wie eine Spirale und erinnert optisch an ein geringeltes Schweineschwänzchen. Das erklärt den Namen Sauschwänzlebahn. Die Bahn und ihre Besatzung fährt vier Mal und somit 100 Kilometer am Tag die Strecke.

Von dem Duo auf der Lok ist dabei volle Konzentration gefragt, die Verantwortung ist groß. 262 BB zieht bis zu sieben historische Waggons mit mehr als 500 Passagieren hinter sich her. Die Sicherheit der Fahrgäste liegt in den Händen der zwei Männer auf der Lok. Hohes Tempo spielt keine Rolle. Gefahren wird mit maximal 45 Kilometer pro Stunde (km/h). Mehr braucht es bei einer Museumseisenbahn nicht.

"Uns eint die Begeisterung für historische Eisenbahnen", sagt Heizer Funk. Ihren Fahrgästen geht es ähnlich: Bei Stopps in Bahnhöfen drängeln sie sich an und auf die Lok, um sich ein Bild zu machen. Und Kinder fragen meist, ob sie ein Stückchen Kohle mitnehmen dürfen. "Klar", sagen Heizer und Lokführer dann, bevor die Fahrt weitergeht.

Zwölf Schubkarren Holz

"Die meiste Arbeit haben wir vor und nach der Fahrt", erzählt Hucklenbroich. Morgens muss die Lok erst einmal geheizt und warm werden. Zwölf Schubkarren Holz braucht es und einen in Öl getränkten Lumpen, um das Feuer zu entfachen. Danach wird mit Kohle gefeuert. Und am Ende des Tages muss die Lok von Schlacke, Ölresten, Staub und Asche befreit werden. Der Arbeitstag dauert so zwölf Stunden.

Die Sauschwänzlebahn macht die Faszination der nostalgischen Eisenbahn erfahrbar - und durchbricht Generationengrenzen. Rentner lassen sich ebenso begeistern wie Kinder, sagen die zwei Männer, die seit fünf Jahren zusammen auf der Lok stehen. Fragen kreisen sich nicht mehr allein um die Technik, sondern auch um die Schadstoffbelastung der Umwelt. "Für die Menge Fahrgäste, die sie transportiert, arbeitet die Bahn effizient", sagt Heizer Funk. Pro Betriebstag verbrenne sie 1,8 und im Jahr 300 Tonnen Kohle.