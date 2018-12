Blumberg Zur Person

Im Moment sind die fünf Krippenkinder, die schon da sind, in diesem Raum. Die Krippenkinder kommen im Moment auch noch mit den Größeren in Kontakt, die Betreuung ist noch altersgemischt. So gehen sie zum Beispiel zum Essen in die Cafeteria wie die Großen. Ab Januar werden die Krippenkinder in ihrem roten Zimmer essen.

"Die Raumgestaltung ist eine Herausforderung für sich", erzählt Tamara Bach voll motiviert. Es gibt eine Wickelecke, ein extra kleines WC, und ein Ruheraum. Die Betten müssen aber noch aufgestellt werden. Das wird aber ganz zeitnah passieren. Die jetzigen Krippenkinder brauchen das nicht mehr, drei davon werden im Januar drei Jahre alt. Garderobe, Tische und Stühle sind genau so Bestandteile der Raumgestaltung wie die Sicherheitsaspekte für die unter Dreijährigen. Zum Spielen wurden größere Tierfiguren angeschafft, ansonsten wird Alltagsmaterial verwendet.

Kinderbuggy ein Highligt

"Eine besondere Anschaffung ist der "Krippenwagen". Das ist ein Kinderbuggy mit sechs Sitzplätzen, damit wir mit den kleinen auch mal an die frische Luft und auf Tour gehen können.", freut sich die zukünftige Gruppenleiterin.

Für die Krippenkinder werden vier Erzieherinnen zuständig sein. Tamara Bach wird als Vollzeitkraft tätig sein und die drei Riedböhringerinnnen Katja Bausch, Julia Nizam und Marion Rendler werden als Teilzeitkräfte in der Gruppe arbeiten. Das Team hat sich bereits bei einem Elternabend den Eltern vorgestellt und sich aber auch sonst schon mehrere Male zur Planung getroffen. Alle vier bringen Krippenerfahrung mit.

Tamara Bach, die in Neustadt wohnt, hat im Kindergarten in Seppenhofen schon mit U3-Kindern altersgemischt gearbeitet. In Seppenhofen machte sie ihr Anerkennungsjahr und arbeitete dort bis zum Wechsel nach Riedböhringen.

Die damals schon geplante Krippengruppe war für sie der Grund, nach Riedböhringen zu wechseln. Mittlerweile hat sie schon im Dögginger Kindergarten in der Krippegruppe hospitiert und im Moment nimmt sie an einer Weiterbildung zur Fachkraft für U3-Pädagogik teil.

"Ich bin sehr froh, dass mir der Träger diese Weiterbildung ermöglicht hat. Passend im Januar werde ich damit fertig", so Tamara Bach. "Im Januar kommen sieben neue Kinder zu den zwei bleibenden Krippenkindern hinzu. Da rechne ich mit einer ein- bis zweimonatigen Eingewöhnungsphase.

Im März kommt dann das zehnte Kind. Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe und Herausforderung", schließt Erzieherin Tamara Bach.