Blumberg Zur Begrüßung vom Delfin einen Kuss

Die Entwicklung hat die Patentante aufmerksam verfolgt. Schon während der Delfin-Therapie, die sie auf eigene Kosten begleitet hatte, habe Niklas versucht, mehr Laute zu bilden. Nach einem ersten Rückschlag Zuhause mit einer erneuten Operation habe Niklas begonnen, mit den Händen und Fingern gezielter Dinge wie zum Beispiel seine Trinkflasche hinzustellen oder jemandem in die Hand zu geben, was er vorher nicht konnte.

Außerdem konnte er besser zuhören und das Gesagte umsetzen. Etwa die kleinen Plastikbälle für ein Bällebad hin- und herwerfen. Fangen gehe bisher noch nicht, sagt seine Tante. Stück für Stück erlebte seine Umwelt die Fortschritte. Niklas kann sich jetzt besser und vor allem auch länger konzentrieren, "inzwischen können wir mit ihm sogar Uno spielen," zur Freude der ganzen Familie. Gilt es dabei doch auch, Aufgaben zu lösen wie eine Katze oder einen Affen nachzumachen.

Seine Entwicklung interessiert etliche Menschen. Insbesondere diejenigen, die dem Aufruf "Traumverwirklicher für Delfin-Therapie gesucht" folgten und mit ihren Spenden die Delfin-Therapie ermöglicht haben. Die Solidarität war groß. Zahlreiche Privatleute, Vereine, namentlich Fastnachts- und Fußballvereine, sowie Betriebe aus der Region und Medien hatten auf mehrere Aktionen der Familie reagiert und so die Delfin-Therapie ermöglicht. Ihnen gilt der Dank der ganzen Familie. Wie die Zukunft von Niklas aussieht, weiß niemand. Wenn es irgendwie geht, möchte die Familie ihm eine weitere Delfin-Therapie ermöglichen.

Niklas Pfeiffer (13) wuchs in Hondingen mit seinen Eltern Yvonne Pfeiffer-Bank und Matthias Pfeiffer und einem älteren Bruder auf. Vor fünf Jahren zogen sie nach Blumberg. Niklas besucht die Christie Brown-Schule in Villingen. In der Freizeit schaut er mit seiner Familie gern Fußballspiele an. Sein Bruder spielt bei der SG Hondingen-Riedöschingen, seine Patentante spielt in der Damenmannschaft des FC Grüningen.