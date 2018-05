Blumberg (blu) Unter dem Punkt "Verschiedenes" sprach Stadtrat Hermann Zorbach (fraktionslos) im Gemeinderat den Blumberger Krämermarkt an. Der letzte Krämermarkt habe Fragen aufgeworfen, er habe auf dem markt mit einem Betreiber gesprochen, dessen Unternehmen bereits in dritter Generation am Blumberger Krämermarkt teilnehme. Nach Ansicht des Standbetreibers würde ein kleiner, aber feiner Markt in der Hauptstraße im Bereich zwischen der Espenstraße und der Winklerstraße den Bedürfnissen gerecht werden, wenn er gut strukturiert würde. Dann müsste man nicht den gesamten Abschnitt zwischen der Leo-Wohleb-Straße und der Espenstraße sperren. Derzeit werde der Markt von viel zu vielen Textilständen bestückt. Bürgermeister Markus Keller nahm die Anregung auf.