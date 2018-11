Blumberg Zöllner lässt Dienstpistole auf Toilette liegen

Manchmal könnte man glauben, Frauen sind für Männer so etwas wie eine externe Festplatte. Brillen, Autoschlüssel, Geldbeutel oder Smartphones – das dürften die wohl am häufigsten verlegten Gegenstände sein.

"Keine Ruhmesleistung"

Ein ganz besonderes und von einem Mann liegengelassenes Fundstück ist vor Kurzem in der Toilette eines Blumberger Gastro-Betriebs entdeckt worden: die Dienstpistole eines Zöllners. Aufgespürt hat sie ein Gast, der nur schnell die Hände waschen wollte. Die Pistole, die auf einer Fensterbank lag, weckte sofort das Interesse des Endfünfzigers, und er nahm sie in die Hand. "Ich wollte wissen, ob es sich um eine echte Waffe oder nur um eine Attrappe handelt. Am Gewicht merkte ich sofort, die Pistole ist echt und sie ist geladen", erzählt er. Dann wischte er ganz schnell seine Fingerabdrücke von der Waffe.