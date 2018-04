Blumberg Zeitplan für B 27-Umfahrung steht

"Wir haben schon zwei Jahre gut", Keller geht davon aus, dass jetzt nahtlos daran angeknüpft werde und dass dies in den nächsten vier bis fünf Wochen erfolge. Beeindruckt hat ihn, dass Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer mit ihrem Team einen Zeitplan für alle Maßnahmen vorgelegt habe. Das Regierungspräsidium nannte in einer Pressemitteilung sogar die Sachbearbeiter. Für die Umfahrung Randen ist es Peter Spiegelhalter, Leiter der Außenstelle Donaueschingen, die beim Bau federführend ist. Die Fäden laufen beim Planungsreferat in Freiburg zusammen, erklärte der stellvertretende Pressesprecher Matthias Henrich. Er fügte hinzu, dass für alle Maßnahmen im Regierungspräsidium ein Projektmanagement erarbeitet werde, ganz intensiv für die Straßenbaumaßnahmen.

Bürgermeister Keller bedauerte, dass die Planung für die B 314-Umfahrung des Nachbarorts Grimmelshofen erst ab 2025 beginnen soll. Dies hatte am Montag die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter kritisiert.

Die Umfahrung Randen steht in der Landesliste mit 9,5 Millionen Euro in der ersten Stufe unter "Maßnahmen in Planung", ebenso wie die Umfahrung Immendingen der B 311 mit 19,8 Millionen Euro. Die Umfahrung Zollhaus steht mit 9,8 Millionen Euro in der zweiten Stufe, Planungsbeginn bis 2012/13. Dies gilt auch für den Lückenschluss der B 523 bei Villingen-Schwenningen mit 25,9 Millionen Euro. Die Ortsumfahrung Grimmelshofen B 27/B 314 steht mit 26,7 Millionen Euro in der nächsten Stufe, Planungsbeginn ab 2025.