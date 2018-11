Blumberg Zehn Sprungstile für ein starkes Herz

Das Springen auf einem Bein war nicht so einfach. Die jungen Hüpfer brauchten für ihre Übungen zudem einiges an Platz. Und obwohl die Übungen recht anstrengend waren, machte es ihnen viel Spaß. Nach dem fast zweistündigen Workshop durften die Kinder zudem ihr neu erworbenes Können den Erst- und Zweitklässlern vorführen.

Weitere Workshopleiter werden gesucht

Auch einige Eltern waren gekommen, und Schulleiterin Angelika Sitte ließ es sich nicht nehmen, den Sprüngen ihrer Schützlinge zuzuschauen. "Den Sprung kannte ich auch noch nicht", meinte sie erstaunt.

Vera Sulzmann war bereits vor zwei Jahren in ­Riedöschingen zu Besuch. In den nächsten Tagen wird sie auch an die Riedböhringer Grundschule kommen. "Um noch mehr Schülern auf die Sprünge zu helfen, werden weitere Workshopleiter gesucht", betonte sie.

Die Zuschauer erfuhren, dass es Seile in unterschiedlichen Längen gibt. Die Schüler konnten nach dem Ende ihrer Präsentation das für sie passende Seil kaufen.