Blumberg Zahlreiche Ehrungen beim TTC

Die Berichte der Mannschaftsführer sowie von Schriftführer Rolf Widmann zeigten, dass der Verein sowohl sportlich als auch gesellschaftlich auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken kann. Zum Rundenbeginn 2017/2018 startete die erste Damenmannschaft in der Landesliga, die zweite Damenmannschaft in der Bezirksliga. Die Herren der ersten Mannschaft spielten zum Rundenbeginn in der Bezirksliga, die zweite Herrenmannschaft trat in der B-Klasse an.